中職Live》鞏冠得點圈敲安！ 悍將 2 : 1 龍

第四局（悍將 2 : 1 龍）

4上，悍將打線三上三下。

4下，陳品捷右外野二壘打，投手暴投，跑者上三壘，鞏冠左外野安打，陳品捷回來得分，悍將 2 : 1 龍

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第三局

3上，董子恩觸身球上壘，申皓瑋一壘高飛球出局，范國宸左外野落地安打，蔣智賢三振出局，陳真三壘滾地球，三壘手自踩壘包出局。

3下，味全打線三上三下。

第二局（悍將 2 : 0 龍）

2上，蔣智賢左外野三壘打，陳真游擊滾地球出局，葉竹軒左外野兩分砲，悍將 2 : 0 龍，戴培峰中外野落地安打，王勝偉三振出局，跑者盜壘成功，莊韋恩投手滾地球出局。

2下，一出局後，龍德力游擊滾地球靠游擊手失誤上壘，張政禹中外野飛球出局，劉基鴻三振出局。

第一局

1上，莊韋恩左外野安打，董子恩三振，跑者盜壘成功，申皓瑋游擊滾地球出局，范國宸二壘滾地球出局。

1下，郭天信四壞保送，林智勝三振出局，陳品捷游擊滾地球出局，投手暴投，跑者上三壘，鞏冠二壘滾地球出局。

富邦悍將先發打線：

1 莊韋恩 2B

2 董子恩 3B

3 申皓瑋 CF

4 范國宸 1B

5 蔣智賢 DH

6 陳真 LF

7 葉竹軒 RF

8 戴培峰 C

9 王勝偉 SS

先發投手 威迪茲

味全龍先發打線：

1 郭天信 CF

2 林智勝 DH

3 陳品捷 RF

4 吉力吉撈．鞏冠 C

5 李凱威 2B

6 龍德力 1B

7 張政禹 SS

8 劉基鴻 3B

9 洪瑋漢 LF

先發投手：布里悍

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