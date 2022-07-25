中職》新竹市府：球場改善完成前不辦職棒賽事 定期公布進度

新竹市立棒球場賽事延期舉行，代理市長陳章賢第一時間向球迷致歉，他更宣布決心，廣納專家意見成立改善小組。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立棒球場賽事延期舉行，代理市長陳章賢第一時間向球迷致歉，他更宣布決心，廣納專家意見成立改善小組，成員包含中華職棒大聯盟、球員工會、前職棒選手與專業教練等，並會定期公布改善進度，讓新竹市立棒球場更好。

針對外界關心工程驗收問題，陳章賢表示，開幕賽前有進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施。球場目前也尚在驗收過程中，相關項目全數改善完成，並經改善小組同意，才會進行驗收付款。

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陳章賢強調，市府團隊、營造、監造和委託營運的龍來公司、味全龍球團一起加緊腳步趕工，但也因為趕工，造成球場養護、工程細節的不足，對此市府要再次向球迷朋友、向球員致歉。

陳章賢說，在球場沒有改善完成、沒有獲得中職、或是球員、或是工會的認可前，不會進行任何一場職棒賽事。目前市府和廠商都還在合約內，接下來的改善工作會由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起對球場、對球員負責。

陳章賢說，改善小組與會成員有中職球員工會代表葉子彧與林家緯、建築師王俊雄、新竹市棒委會總幹事阮瀚逸、前職棒選手蔡璟豪、味全龍領隊丁仲緯、龍來球場公司吳文政副總經理等人，將廣納多方意見，力求符合各方面需求，也會定期公布改善進度。

工務處副處長游蘭英說，草皮養護與碎石及投手丘紅土區將透過時間養護穩定；場地內排水溝已於11日鋪設改善完成；選手休息區排水溝已先行鋪設軟墊覆蓋，並修改排水溝形式，以球員安全為第一要務；打擊視覺區配合球員需求將再調整，預計向上延伸至8.8公尺，並調整座位區顏色與打擊視覺區一致。

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