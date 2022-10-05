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全民運》台南市國術隊林廷翰南拳2連霸 陳銘峰奇兵器奪金

2022/10/05 23:15

台南市林廷翰（中）勇奪男子組拳術國術南拳金牌，完成2連霸衛冕成功。（圖由台南市體育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕111年全民運動會8日至13日在嘉義縣登場，因應賽事期程，國術各項目擂台戰先於10月4日至7日開打。台南市國術代表隊4日先奪下女子組拳術國術北拳銅牌，今天（5日）再勇奪男子組拳術國術南拳金牌及男子組兵器國術奇兵器金牌，一日進帳2金。

台南市選手陳銘峰勇奪全運會男子組兵器國術奇兵器金牌。（圖由台南市體育局提供）

台南市體育局表示，本屆男子組拳術國術南拳單練金牌得主林廷翰，自小從4歲就開始學習國術運動，這是第4次參加全民運動會，並完成2連霸衛冕。林廷翰感謝教練一直以來的指導，也期許自己未來能夠精益求精，繼續為台南爭光。

另外，陳銘峰首次勇奪男子組兵器國術奇兵器金牌，他從國小六年級開始學習國術，前後參加3次全民運動會，努力不懈終於奪冠，未來的他想在國術跟武術界，從事教育工作並且推廣這項運動讓更多人知道。陳銘峰感謝教練以及南市培訓隊全體人員的付出，才能讓他在這一次的賽場上綻放光芒，奪得佳績。

台南市長黃偉哲今天第一時間恭喜獲獎選手，並勉勵選手持續為台南爭光。

體育局長陳良乾表示，南市國術代表隊穩定發揮實力已取得2金1銅優異成績，接下來的幾日國術選手都將陸續出賽，將再接再厲繼續努力爭取更好的成績表現，請市民朋友一起為台南市選手加油打氣。

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