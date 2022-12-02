世界盃賽前分析》預測瑞士１：０或２：０勝塞爾維亞

瑞士隊。（路透）

比賽時間 12/03 03:00〔G組〕瑞士 VS塞爾維亞

塞爾維亞目前小組賽兩場全輸，較為可惜的是上一場原本在3：1領先的情況下，被喀麥隆連續打入兩個進球，最終以3：3戰成和局，而第一場本來就輸給巴西，使得塞爾維亞這場面臨瑞士更有輸不得的壓力，但先前兩場比賽丟了5個球，依照以往的塞爾維亞來說，這屆的防守真的非常不理想。

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瑞士在第一場比賽贏球後，第二場比賽也是在對上巴西80分鐘後才被打入一球，確實也展現出了不錯的防守，兩場比賽丟一個球而已，相較塞爾維亞，瑞士目前展現出更為優秀的防守，而這場對上塞爾維亞勢必得至少拿下一分，若是能勝利拿下三分積分更好，兩種結果都能大大增加晉級的機會。

踢到第三輪的小組賽，瑞士的防守值得嘉許，尤其在上一場比賽靠著來自德甲索莫 （Yann Sommer）四次撲救，儘管輸了巴西，卻贏得了掌聲，畢竟能以0：1輸球，已經是在晉級相同積分會比較得失球的情況下，最小的損失了。瑞士在目前的臨場表現比塞爾維亞好上不少，儘管進攻端並沒有太好的發揮，但面對到本屆防守不理想的塞爾維亞，瑞士進球的機率大幅提升。塞爾維亞雖然上一場打入三球，但畢竟喀麥隆球隊的實力也難以和瑞士相提並論，也看好瑞士這場比賽進攻能有效發揮，同時瑞士的防守又如此強悍，若能早點取得進球，瑞士基本上就可以發揮自己擅長的防守，把比賽逐漸帶入到自己的節奏，加上3分積分在手，瑞士領先能帶給塞爾維亞非常大的壓力，故看好本場瑞士能以1：0或2：0取勝。（ 特約作者：布萊恩小宇）

塞爾維亞隊。（法新社）

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