羽球》好棒！台灣小將亞青賽囊括5金4銅 創史上最佳成績

U15男單易仲祥為台灣在本屆亞青賽入帳第一金。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2022亞洲青少年U15、U17羽毛球錦標賽11月29日至12月4日於泰國舉行，本屆亞青賽有十五個亞洲國家、共計522位選手參賽，台灣青少年國家代表隊U15及U17級別共40位選手參戰，而台灣代表隊共奪下5金4銅，成果豐碩，在本屆參賽國中，金牌數與獎牌數排名第一。

U15男單金牌戰，由台灣選手易仲祥迎戰印度的索潘尼（Anish Danei Thoppani） ，首局易仲祥火力全開，打出一波10：0的攻勢，最後以21：8拿下首局，第二局對手咬緊牙撐到加分延長賽，以24：22險勝扳回一城，第三局雙方互有來往，但易仲祥沒有被對手影響，穩住陣腳以21：19在決勝局勝出，成功為台灣在本屆亞青賽入帳第一金。

請繼續往下閱讀...

在易仲祥旗開得勝奪下金牌後，更是激勵了要上場挑戰金牌的U15混雙黃子源／龔嘉誼、U17男單蘇偉誠、U17男雙賴柏佑／林億豪、及U17混雙寶昕 達古拉外／ 謝宓妍等這四組選手，接二連三努力奮戰大獲全勝，為本屆賽事共為台灣橫掃五面金牌、四面銅牌，創下史上最佳成績。

《2022亞洲青少年U15&U17羽毛球錦標賽》前三名名單如下：

U15級別：

男單冠軍 易仲祥

混雙冠軍 黃子源／龔嘉誼

男單季軍 李祤睿

男雙季軍 黃子源／李祤睿

U17級別：

男單冠軍 蘇偉誠

男雙冠軍 賴柏佑／林億豪

混雙冠軍 寶昕 達古拉外／謝宓妍

男雙季軍 邱啟睿／邱紹華

混雙季軍 賴柏佑／鄭宇倢

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法