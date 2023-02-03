舉重》青年盃明登場 「表特女神」方莞靈將參戰

方莞靈。（資料照，舉重協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕112年全國青年盃暨精漢堂盃舉重錦標賽，明將在國立台灣大學舉重館登場，本次賽事為今年度的首場比賽，吸引近500名來自全國各地的選手共襄盛舉，其中方莞靈和高展宏等人都在名單中，都有機會出賽。

本屆青年盃採用國際舉重總會全新量級進行，共10個量級，並分為社會男、女子組，高中男、女子組，國中男、女子組，舉重協會盼能打造最佳舞台，讓國內選手能以賽代訓，爭取佳績。

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去年2022年世錦賽，台灣隊表現平平，僅「舉重女神」郭婞淳拿下一面銀牌；選手們經過農曆年的休息、沉澱，將展開全新賽季，今年包括 2023 亞洲運動會、2023 亞洲錦標賽和 2023 世界錦標賽（也是 2024 巴黎奧運會資格賽），青年盃將是最佳以賽代訓的舞台。

陳玟卉。（資料照，記者陳志曲攝）

東京奧運逆勢衝上第4名的「表特女神」方莞靈，去年經歷了肩膀、腰、膝蓋傷勢及確診的低潮，狀況還在調整，去年底的總統盃傷癒復出，繳出抓舉78公斤、挺舉95公斤、總和173公斤，雖然輕鬆摘金，但距離巔峰仍有一段不小差距，本次青年盃將是最好的測試賽。

舉重協會祕書長陳志一表示，「全球疫情趨緩，今年國際賽也會更密集，其中包括亞運和奧運資格賽，都是兵家必爭之地，台灣選手也能藉由青年盃驗收狀況，因此，今年參賽人數比以往更多。」

舉重協會理事長許火塗則說：「本次全國青年盃感謝體育署及台北市體育局協力支持。這是本年度第一場由協會主辦的國內賽事，秉持向下扎根與國際接軌的目標，將透過本賽事遴選出更多優秀潛力選手在國際舞台上嶄露頭角，為國爭光。」

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