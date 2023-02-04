舉重》舉重女神改當教練 郭婞淳帶領學妹們角逐青年盃

郭婞淳期許「母雞帶小雞」，累積當教練的寶貴經驗。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕全國青年盃暨精漢堂盃舉重錦標賽在台灣大學體育館開幕，「舉重女神」郭婞淳現身會場頗受矚目，但名氣響亮的她此次並未參賽，而是率領輔仁大學、國訓中心學妹們小試身手，期許透過「母雞帶小雞」傳承方式，培育潛力好手也替自己累積當教練的寶貴經驗。

郭婞淳國際賽戰績顯赫，包括2016年里約奧運銅牌、2018年雅加達亞運金牌，以及前年東京奧運金牌，今年她的目標為杭州亞運衛冕，為明年巴黎奧運暖身備戰。談及此次青年盃，暫時轉換不同角色的「舉重女神」透露，其實不論當選手或教練，都非常辛苦而且同樣壓力沉重，過來人經驗豐富的她說：「很久沒有站在場邊，看著年輕選手訓練、出賽。老實說帶選手相當困難，因為身份和面對事情的角度完全不同，除了自己要做好，更重要是協助提升整個團隊，我很珍惜教學相長的磨練機會。」

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除了嘗試扮演教練角色，郭婞淳也沒忘了國手重任，尤其後疫情時代，今年賽事規劃更加忙綠，「國際賽比較多，肯定會更累。」她預計出賽4至5場，由於世錦賽時間接近9月亞運，「目標先鎖定這兩大重頭戲，希望體能、技術和心理狀態都調整好，挑戰自我通過考驗。」

郭婞淳（前排左3）率隊參賽。（記者梁偉銘攝）

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