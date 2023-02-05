T1》「魔獸」霍華德21分、14籃板！雲豹台中射日終止10連敗

霍華德繳出21分、14籃板、6助攻全能表現，率領雲豹中止10連敗陰霾。（T1聯盟提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕度假返台的前NBA巨星「魔獸」霍華德，週日客場雙喜臨門，先發出賽24分鐘，拚出21分、14籃板、6助攻，率桃園永豐雲豹110 ：90踢館台中太陽， 揮別農曆年前苦吞T1聯盟最慘10連敗陰霾。

雲豹自去年11月19日桃園國體大「漢堡館」主場延長賽逆轉勝之後，就陷入漫漫贏球空窗期，上半季戰績1勝11敗，更在聯盟6隊中墊底。如今年後復工，霍華德展現強烈企圖心，開賽內外開火包辦5分，首節助隊20：15開局；次節「魔獸」強攻禁區，大秀飛身暴扣、空中接力灌籃等美技，11投6中、6罰3中拿到16分，上半場雲豹取得53：46領先。

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霍華德暴扣。（T1聯盟提供）

易籃再戰，打出信心的雲豹土洋乘勝追擊，第3節38：22的兇猛攻勢，把差距擴大逾20分，37歲的霍華德也功成身退，提前坐回場邊笑看隊友力保戰果，結束對戰太陽3連敗。雲豹新年快意開胡，除了霍華德一柱擎天，洋將隊友艾夫柏貢獻37分、盧捷閔15分，合力收下本季苦等多時的第2勝，也逼得太陽苦吞3連敗。

艾夫柏。（T1聯盟提供）

盧捷閔。（T1聯盟提供）

喬丹。（T1聯盟提供）

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