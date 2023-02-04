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T1》太狠！金恩首秀殺翻天狂轟41分 特攻力退太陽

2023/02/04 18:59

特攻金恩。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新北中信特攻洋將金恩今天首度登場就殺翻全場，展現能切能投得本領，有5顆三分球，狂飆全場41分，助隊110：100在客場力退台中太陽，以11勝4負續居T1聯盟龍頭。

203公分的金恩在2018年曾加入塞爾提克季前訓練營，但只有2場出賽機會，無緣續待NBA戰場，之後打過義大利、荷蘭及菲律賓聯賽，本季則重回G聯盟，上月還在風城公牛隊打球。

加入特攻的金恩今天替補登場就展現勁爆身手，多次切入禁區取分，上演灌籃戲碼，還有出色的外線準星，他上半場13投10中，包含三分球5投4中拿31分，下半場後繼續開啟得分模式，總計出賽近30分鐘，有5顆三分球，拿到41分、8籃板、3助攻。

除金恩之外，克力斯有22分、9籃板，阿巴西15分、11籃板，謝亞軒和林秉聖各13分，後者還有9助攻跟5抄截。

太陽以馬龍33分表現最佳，艾倫22分、13籃板，盧冠軒12分，新成員金德偉拿11分，洋將喬丹首戰出賽16分鐘拿6分，主控丁聖儒本季初登場拿5分。太陽團隊16顆三分球優於特攻的13顆，但出現多達22次失誤，成為2連敗

特攻金恩。（T1聯盟提供）

太陽丁聖儒。（T1聯盟提供）

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