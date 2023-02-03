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T1》下半季明天點燃戰火 球隊補強後要「驗貨」

2023/02/03 17:58

T1下半季明天點燃戰火。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為了衝刺下半季戰績，各隊積極補強，T1聯盟明天在台中、高雄兩地開戰，不少新加入的球員將首度亮相，球隊也要把握機會「驗貨」。

中信特攻以10勝4負的戰績暫居聯盟龍頭，儘管陣中已有艾德、克力斯及康格等3名洋將坐鎮，近期再補進擁有NBA資歷的前鋒金恩，他上月還在G聯盟比賽，以平均每場46.2％投籃命中率拿9.6分，明天可望在4點30分的賽事登場出戰台中太陽。

太陽本季陣容歷經多次變動，上月才與頭號洋將陛下和前鋒陳靖寰分道揚鑣，接著補進PLG新竹攻城獅後衛林明毅、金德偉和新洋將喬丹，而結束兵役的主控丁聖儒可望在明天完成本季初登場，能否聯手重振太陽戰績成為一大看點。

高雄全家海神擁有最穩雙洋將庫薩斯、布銳克曼，還有本季才加入的波悍能，但他表現平平，迄今出賽14場，可得7.2分、8.9籃板，日前也宣布補進上季曾效力桃園雲豹的湯瑪斯坐鎮，他可貢獻21.4分、8.3籃板數據，明晚7點在高雄巨蛋有機會登場出戰台啤英熊。

T1的球員註冊截止日為3月5日，外籍球員至少3名至多4名，而各隊接下來也要把握最後一個月的時間，決定最後留在陣中的外援。

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