T1》 不當超人了！魔獸未參戰灌籃大賽 要跟射手們拚三分球

三分球大賽名單出爐。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟明星賽2月28日將在和平籃球館登場，聯盟今公布三分球大賽與灌籃大賽參與名單，其中最令人驚喜的是桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）報名參戰三分球大賽，要跟射手們拚準星，另外他也將擔任灌籃大賽評審。

聯盟指出，這次三分球大賽參與者高手雲集，其中高雄全家海神于煥亞曾獲第13、14季SBL明星賽三分球大賽冠軍、新北中信特攻謝亞軒本季三分球命中率為本土第一47.8%、桃園永豐雲豹盧捷閔與台啤英熊李啓瑋則同為T1聯盟單場三分命中數最高9顆的紀錄保持人。

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今年的三分球大賽還有一大亮點，雲豹巨星霍華德表示，除報名三分球大賽展現苦練的外線成果，也將出任灌籃大賽評審，為台灣籃壇盛事增添新的篇章。

灌籃大賽名單出爐。（T1聯盟提供）

【三分球大賽參與名單】

台灣啤酒英熊 李啓瑋

新北中信特攻 謝亞軒

桃園永豐雲豹 盧捷閔

桃園永豐雲豹 霍華德

台中太陽 盧冠軒

台南台鋼獵鷹 簡偉儒

高雄全家海神 于煥亞

高雄全家海神 吳曉謹

【灌籃大賽參與名單】

新北中信特攻 阿巴西

新北中信特攻 周承睿

臺中太陽 馬龍

臺南台鋼獵鷹 劉駿霆

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