PLG》鋼鐵人落敗鄭志龍點出裁判問題 另外喊話要陳其邁來看球

鋼鐵人總教練鄭志龍。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄17直播鋼鐵人今天以86：89不敵新竹街口攻城獅，賽後總教練鄭志龍在記者會上開砲，痛批聯盟裁判不公，強調鋼鐵人並非「軟柿子」，也向高雄市長陳其邁喊話，希望他有機會能到球場幫鋼鐵人加油。

持續苦等林書豪加入的鋼鐵人，今踢館攻城獅再次陷入苦戰，即便他們克服最多11分落後，在決勝節追到僅剩1分差，但關鍵時刻失誤連發，也葬送獲勝的機會。

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即便鋼鐵人今天有4人得分上雙，替補出發的射手呂政儒投進5顆三分球，進帳17分，洋將克拉索夫挹注18分，另外陳又瑋、王律翔皆14分進帳，全隊卻出現多達21次失誤，種下敗因。

今天賽後鋼鐵人主帥鄭志龍點出聯盟裁判的問題，他說：「希望聯盟在裁判安排上，幫我們把關，如果聯盟沒有辦法讓每支球隊受到公平待遇，我不知道我們這支球隊該怎麼走下去，是因為我們球隊投資者不是台灣人嗎？所以在這裡沒有背景、沒有靠山，都把箭頭、可以占便宜的都往鋼鐵人身上放，現在不是只有我有這個想法，球隊其他人也有同樣想法。」

鄭志龍希望聯盟能正視裁判的問題，「尺度的部分，不要拿條文來講，大家都打球出來，都很清楚知道，不公平、不一樣的判法是存在的，某些球隊可以占便宜，某些球隊就是被欺負，希望大家可以注意鋼鐵人也是六球團之一，不要當我們是軟柿子。」

鄭志龍最後不忘跟高雄市長陳其邁喊話，邀請他來看球，「我們高雄有兩支職業球隊，呼籲市長陳其邁可以來球場幫我們加加油，我們都是高雄的籃球隊。」

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