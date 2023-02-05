PLG》農曆年後氣勢旺！強森「雙二十」勇士宰夢想家收4連勝

台北富邦勇士強森（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕農曆年後氣勢如虹衛冕軍富邦勇士，今迎戰台新夢想家，洋將強森繳出21分、28籃板「雙二十」，全隊5人得分上雙，終場以90：75豪取本季最長4連勝。

勇士在農曆年前吞下隊史最長4連敗，跌破不少人的眼鏡。經過農曆年休兵調整，勇士在兔年拉出一波3連勝，尤其昨天還擊敗這季沒贏過的新北國王，振奮全隊士氣。

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勇士今在主場迎戰夢想家，上半場強森豪取13分、16籃板，塞瑟夫挹注8分，助隊取得5分小幅領先。夢想家前兩節表現最佳為波因特，他攻下全隊最高14分，陳振傑挹注11分。

勇士易籃後持續擴大領先，強悍的防守也讓夢想家得不了分，連續兩節都拿不到20分，也無力扭轉戰局。

勇士強森繳出全隊最高21分、28籃板「雙二十」，塞瑟夫16分、13籃板，蔡文誠貢獻15分；夢想家波因特攻下全場最高30分，新洋將卡拉曼挹注17分、10籃板，王振傑進帳11分。

台北富邦勇士強森（中）抓下籃板。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙台新夢想家陳振傑飆進三分。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙台新夢想家卡拉曼飆進三分。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士張宗憲（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士塞瑟夫（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

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