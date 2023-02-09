經典賽》主場優勢呢？ 台灣隊最後兩戰面臨「地獄賽程」

鄭宗哲。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕3月WBC經典賽台灣隊將在8日晚上7點首戰巴拿馬，隔天休兵日，10、11日晚上7點先後迎戰義大利、荷蘭，12日中午再打古巴，地點都在洲際棒球場，等於最後兩戰要在24小時內打完，幾乎沒有喘息空間，而且是對兩大勁敵荷蘭和古巴，賽程相當「硬」。

為了因應賽程，台灣隊總教練林岳平表示，這樣的賽程倒不至於對我們不利，既然這樣安排，就是做好演練，讓選手去適應，2月25至27日自辦熱身賽，將做「晚上、晚上、中午」的賽程安排。

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台灣隊自辦熱身賽25日晚上7點將對戰樂天桃猿，隔天晚上7點對中信兄弟，27日中午12點再對味全龍，地點都在新莊球場，這就是餅總口中為了要演練，並讓選手適應3月10至12日正式比賽的賽程。

事實上，經典賽預賽協辦國，包括日本和美國，4場比賽全都安排在晚上開打，而且完全沒有今天晚上打完，明天中午再打的「地獄賽程」，偏偏只有台灣隊遇上了，屆時要如何應戰可得費思量。

台灣隊1月底集訓至今都在白天練球，由於預賽台灣隊要打3場晚場賽事，如何讓選手適應夜間賽事也是重點，餅總透露，2月22、23日練球日將安排在晚上。

林子偉。（記者羅志朋攝）

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