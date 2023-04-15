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千賀滉大對決運動家挑戰3連勝 今日賽事預告與轉播

2023/04/15 07:11

千賀滉大。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是大都會對決運動家，大都會將派出千賀滉大對決運動家卡普里耶利安（James Kaprielian），千賀能否拿下開季三連勝呢?第二場則是小熊對決道奇，小熊將派出史帝爾（Justin Steele）對決道奇辛德加德（Noah Syndergaard），哪一隊能順利取勝呢?記得收看轉播囉!

NBA附加賽部分將迎來最後兩場賽事，分別為東部的公牛對決熱火及西部的雷霆及灰狼，哪兩隊能拿下進入季後賽的資格呢?記得鎖定轉播囉!

中職部分，第一場是味全龍對上樂天桃猿，味全龍將派出鋼龍對決樂天桃猿黃子鵬，第二場是統一獅對決富邦悍將，統一獅將派出胡智為對決悍將江少慶，哪一位投手能幫助球隊取勝呢?別忘了收看囉!

MLB

09:30 大都會@運動家 愛爾達體育2台

10:00 小熊@道奇 華視

NBA

07:00 公牛@熱火 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 雷霆@灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

17:05 味全龍@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

17:05 統一獅@富邦悍將 MOMOTV

日職

13:00 西武@日本火腿 ELEVENSPORTS 2

PLG

14:30 攻城獅 @ 夢想家

17:00 勇士 @ 國王

轉播：MOMOTV

T1

14:00 台啤英熊 @ 台中太陽

16:30 桃園雲豹 @ 台鋼獵鷹

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS1

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