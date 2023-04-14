WTT新鄉冠軍賽》 球王樊振東力退南韓林鐘勳 與梁靖崑上演「中國決戰」

樊振東。（圖片取自ＷＴＴ官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTT新鄉冠軍賽男單4強戰，地主世界球王樊振東打好打滿，局數4：３險勝左手持拍的南韓林鐘勳，4連勝挺進決賽，將與率先晉級的同胞梁靖崑上演「中國決戰」。

這項總獎金80萬美元（約2458萬台幣）的男、女單打桌球大賽， 正在河南新鄉市平原體育中心進行，4強改採7局4勝制。目前世界排名第1的樊振東實力堅強，克服開賽落後，連搶6分後來居上，11 ： 8先馳得局；次局樊振東掌握節奏一路領先，11：6再下一城。第3局輪到林鐘勳反擊，拉開差距11 ： 5開張；但他第4局錯失 8 ：5機會 ，屢攻不下反遭韌性十足的樊振東倒趕 4分超前， 雙方10 ：10拉鋸時球王連得關鍵2分 ，12 ：1０後來居上逆轉，也取得3局到手的聽牌優勢。

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接下來樊振東卻陷入亂流，8：11 、6：11連掉２局，也讓林鐘勳扳回頹勢， 決勝第7局樊振東回穩滅火，歷經纏鬥8：8時強拉尾盤搶下2分，最終把握發球機會11：9出線，成為激戰近2小時的贏家。至於女單4強戰，則由4名中國娘子軍捉對廝殺，孫穎莎展現絕對優勢，局數4 ：0橫掃陳夢，決賽對手為王藝迪，她以局數4：1擊敗陳幸同。

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