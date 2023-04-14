桌球》輸給林昀儒後 中媒：馬龍面臨生涯最大挑戰

馬龍、林昀儒。（取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕集奧運、世錦賽、世界盃、中國全運會、世界巡迴總決賽等世界冠軍加身的34歲中國名將馬龍，在日前WTT新鄉冠軍賽16強戰遭台灣一哥林昀儒擊敗，賽後又有中國球迷在微博直喊他可以退役，而中國媒體也撰文直呼，馬龍正面臨運動生涯前所未有的一次挑戰，很難有機會代表中國出戰巴黎奧運男單項目。

中媒《全眼看體育》撰文指出，「7天前公佈的今年第14期世界排名榜，馬龍的男單排名從第2位跌到第4位，這是他2019年12月以來的最低排名。」「與林昀儒一戰，是一位35歲老將與一位00後之間的對決。這場比賽林昀儒充分出自己技術全面、進攻迅猛的特點，通過速度優勢佔據著主動權。僅從技戰術層面看，馬龍輸而無憾，賽後他大度地誇獎後生打得好，頗具大將風範。」

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中媒直指：「輸給林昀儒，意味著下期世界排名馬龍仍然無法回歸前三，甚至有下滑到第五的危險。」

文章指出馬龍過去也曾經遭遇低潮：「曾幾何時，馬龍也曾接二連三地遭遇挫折。 10年前，馬龍的世界排名已高居第一，他是國際公開賽之王，但逢到世乒賽、世界杯卻總是衝金無果，一時間風頭被後來居上的同齡人張繼科所壓。但馬龍一直沒有被困難所壓倒，幾經奮鬥，他終於在一個合適的時候，捅破了心理方面最後一層窗戶紙。」

「2015年，馬龍首次摘取世乒賽男單桂冠，這一勝讓他一下子打通了任督二脈，於是，國際男子乒壇進入了馬龍時代，他，成為男子乒壇迄今為止唯一的雙圈大滿貫，成為中國男子乒壇唯一的全滿貫得主，成為中國男子體壇多金王，成為國乒奪得世界冠軍最多的運動員。」

該文表示：「時隔多年，馬龍再遇挫折，這次他的障礙不是他的心理，而是運動規律。和當年相比，馬龍的技術仍然全面、打法仍然流暢，鬥志仍然頑強。然而，年已三十好幾的他，力量、體力、速度畢竟已呈下滑之勢，加上一波後浪的先後崛起，他在世界乒壇已不具備統治力。問鼎東京奧運會後，馬龍再未在國際比賽摘取單打金牌，世界排名從第一下滑到第四。這是競技體育的規律，正所謂：長江後浪推前浪。」

該媒認為：「正常情況下，世界乒壇很難再回到前些年的馬龍時代，馬龍代表國乒征戰巴黎奧運會單打比賽的可能性也不大。不過，以馬龍的大賽經驗，閱讀比賽的能力，他仍然是中國男乒征戰團體賽不可缺少的一筆財富。」

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