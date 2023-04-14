晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》輸給林昀儒後 中媒：馬龍面臨生涯最大挑戰

2023/04/14 10:54

馬龍、林昀儒。（取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕集奧運、世錦賽、世界盃、中國全運會、世界巡迴總決賽等世界冠軍加身的34歲中國名將馬龍，在日前WTT新鄉冠軍賽16強戰遭台灣一哥林昀儒擊敗，賽後又有中國球迷在微博直喊他可以退役，而中國媒體也撰文直呼，馬龍正面臨運動生涯前所未有的一次挑戰，很難有機會代表中國出戰巴黎奧運男單項目。

中媒《全眼看體育》撰文指出，「7天前公佈的今年第14期世界排名榜，馬龍的男單排名從第2位跌到第4位，這是他2019年12月以來的最低排名。」「與林昀儒一戰，是一位35歲老將與一位00後之間的對決。這場比賽林昀儒充分出自己技術全面、進攻迅猛的特點，通過速度優勢佔據著主動權。僅從技戰術層面看，馬龍輸而無憾，賽後他大度地誇獎後生打得好，頗具大將風範。」

中媒直指：「輸給林昀儒，意味著下期世界排名馬龍仍然無法回歸前三，甚至有下滑到第五的危險。」

文章指出馬龍過去也曾經遭遇低潮：「曾幾何時，馬龍也曾接二連三地遭遇挫折。 10年前，馬龍的世界排名已高居第一，他是國際公開賽之王，但逢到世乒賽、世界杯卻總是衝金無果，一時間風頭被後來居上的同齡人張繼科所壓。但馬龍一直沒有被困難所壓倒，幾經奮鬥，他終於在一個合適的時候，捅破了心理方面最後一層窗戶紙。」

「2015年，馬龍首次摘取世乒賽男單桂冠，這一勝讓他一下子打通了任督二脈，於是，國際男子乒壇進入了馬龍時代，他，成為男子乒壇迄今為止唯一的雙圈大滿貫，成為中國男子乒壇唯一的全滿貫得主，成為中國男子體壇多金王，成為國乒奪得世界冠軍最多的運動員。」

該文表示：「時隔多年，馬龍再遇挫折，這次他的障礙不是他的心理，而是運動規律。和當年相比，馬龍的技術仍然全面、打法仍然流暢，鬥志仍然頑強。然而，年已三十好幾的他，力量、體力、速度畢竟已呈下滑之勢，加上一波後浪的先後崛起，他在世界乒壇已不具備統治力。問鼎東京奧運會後，馬龍再未在國際比賽摘取單打金牌，世界排名從第一下滑到第四。這是競技體育的規律，正所謂：長江後浪推前浪。」

該媒認為：「正常情況下，世界乒壇很難再回到前些年的馬龍時代，馬龍代表國乒征戰巴黎奧運會單打比賽的可能性也不大。不過，以馬龍的大賽經驗，閱讀比賽的能力，他仍然是中國男乒征戰團體賽不可缺少的一筆財富。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。