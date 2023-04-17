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棒球》華南金控盃全國少棒賽下月登場 台南備戰爭取台灣代表隊籌組權

2023/04/17 12:37

南市積極備戰華南金控盃全國少棒賽，爭取台灣代表隊籌組權。（圖由南市體育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕112年華南金控盃全國少棒錦標賽將於今年5月20日至28日於台南亞太國際棒球訓練中心辦理，冠軍隊伍將取得台灣代表隊的籌組權，代表我國在2023年第7屆世界盃（U12）少棒錦標賽出戰五大洲11國家菁英球隊。

南市體育局長陳良乾表示，為展現積極爭取台灣代表隊籌組權的決心，南市於今年農曆年前即舉辦完成台南市代表隊選拔賽，確認總教練人選，選訓小組更是在春節假期一結束立即召開選訓會議確認培訓隊名單，自今年2月1日起，培訓隊即緊鑼密鼓展開長達4個月的三階段集訓，以期在本屆賽事勇奪佳績。

體育局表示，本屆華南金控盃台南代表隊自112年4月17日起將進入組訓最終階段，代表隊在組訓最終階段更是練習不間斷，全員最後衝刺，誓為拚出最佳成績。

陳良乾說，為使台南市代表隊無後顧之憂，力拚佳績，集訓期間特別引進長榮大學體能檢測暨防護資源，隨隊對選手進行運動能力檢測及運動傷害預防與照護，協助教練觀察選手戰力表現，及早調整施訓策略。除此之外，更請選訓小組委員不定期至現場觀察選手表現，與教練團持續互相交流，以期打造代表隊最強戰力，為112年華南金控盃全國少棒錦標賽做好最佳準備。

華南金控盃全國少棒賽將於今年5月20日登場，台南少棒代表隊全力投入訓練、備戰。（圖由南市體育局提供）

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