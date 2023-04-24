PLG》林書豪強在哪？敵隊教練、球員分析原因

林書豪。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕林書豪昨攻下追平PLG紀錄的50分，外帶11助攻、10籃板的「大三元」，讓眾人嘖嘖稱奇，台北富邦勇士教練許晉哲直言，這樣的成績並不意外，至於林志傑、盧峻翔也都異口同聲表示，這就是他的能力。

林書豪加盟高雄鋼鐵人後打出「林來瘋2.0」表現，尤其昨對上新北國王狂飆50分「大三元」，若不是決勝節後段因6犯離場，成績還可能更加驚人，且鋼鐵人戰績已跟第4的夢想家同為15勝21負，想挑戰季後賽並非天方夜譚。

請繼續往下閱讀...

看著林書豪不斷打出令人驚艷的表現，許晉哲認為，他的實力就擺在那，這也是為什麼他在中國CBA聯賽被視為「洋將」；林志傑也說，他的能力已無需多言，而更令他欽佩的是，林書豪面對各方防守都可以很快應變，並將鋼鐵人帶出8連勝。

許晉哲分析，相比其他小洋將打球很暴衝，且都是為了提升個人數據拚下一份合約，林書豪打球很聰明，又可以用中文跟隊友溝通，還能觀察對手防守，知道攻守該如何調整。

談起過去幾場交手的經驗，盧峻翔表示，林書豪能做的事情太多，能切、能傳又能投，被問到是否會覺得他加入後帶領鋼鐵人戰績起飛而感到不可思議，他笑說：「這肯定是我現在辦不到的事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法