PLG》怕被鋼鐵人追上！領航猿桑尼爆砍41分率隊打敗富邦勇士

領航猿桑尼攻得41分。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕面對後方追兵來勢洶洶，桃園領航猿今天在客場台北和平館打出一場好球，洋將桑尼狂砍41分，艾爾斯進帳25分，率隊以95：86氣走衛冕軍富邦勇士，戰績18勝18敗，勝率重返5成。

領航猿上半季掃出破聯盟紀錄的10連勝，並一度居聯盟龍頭，只是下半季打得荒腔走板，又慘吞聯盟最長9連敗，能否保住聯盟第3名的位置也變成未定，不過這場扳倒強敵勇士後，領航猿領先15勝21敗的台新夢想家、高雄鋼鐵人3場勝差，只要最後4場再拿2勝，就能守住第3名。

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領航猿能夠獲勝的關鍵是桑尼，22投13中包括6顆三分球，進帳41分外帶13籃板及4助攻，艾爾斯25分、9籃板與6助攻，外籍生丁恩迪雖然得分掛蛋，但有13籃板，本土一哥盧峻翔則攻下16分、7籃板。

領航猿桑尼攻得41分。（記者羅沛德攝）

勇士此仗輸球後，想登上聯盟龍頭位置的難度增加不少，戰績22勝13敗落後24勝11敗的新北國王2場勝差。勇士表現最佳塞瑟夫21分、11籃板，強森15分、10籃板，林志傑挹注12分，雖然全隊都有分數進帳，但還是因為守不住桑尼、艾爾斯，無緣在主場守住勝利。

領航猿桑尼攻得41分。（記者羅沛德攝）

領航猿桑尼攻得41分。（記者羅沛德攝）

盧峻翔。（記者羅沛德攝）

艾爾斯。（記者羅沛德攝）

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