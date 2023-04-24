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PLG》50分＋大三元 豪神率隊8連勝

2023/04/24 05:30

林書豪（左）昨攻下50分外帶11助攻、10籃板，率鋼鐵人拉出8連勝。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕賽前獲頒3月最有價值球員就成為全場焦點的林書豪，昨注定將主場鳳山體育館變成專屬舞台，提前6犯離場前，已攻下50分外帶11助攻、10籃板，率高雄鋼鐵人以116：110氣走龍頭新北國王，隊史連勝紀錄堆高至8連勝，想晉級季後賽已不是癡人說夢。

鋼鐵人擊退國王

自從獲林書豪助拳，鋼鐵人谷底反彈打出13勝4敗，戰績15勝21敗追平台新夢想家，但夢想家對戰鋼鐵人4勝3敗佔優勢，所以鋼鐵人接下來4場還是得全力求勝。

滿場球迷大喊MVP

林書豪在滿場5321位球迷前，打出來台後最具代表性的戰役，令球迷忘情大喊「MVP！MVP！」。林書豪從開賽就手感發燙，以30投19中，包括4顆三分球、罰球9罰8中，成為PLG史上首位完成50分「大三元」的球員，以及半場32分也是聯盟新猷。

比較可惜的是，林書豪末節剩4分49秒兩罰俱中，攻下50分追平聯盟紀錄，卻在37秒後賠上第6次犯規，只能提前離場，無緣樹立「林書豪」障礙。

林書緯讚哥哥偉大

林書豪下場後，外籍生菜鳥張傑瑋接管戰局，全場12分有10分來自第四節，他的表現沒讓林書豪的紀錄夜留有遺憾，豪小子大讚張傑瑋很有企圖心，以及洋將溫德的18分、17籃板也是功臣。

攻下15分、11助攻的國王林書緯，認為哥哥林書豪的表現只能用偉大形容。此外，林書豪奮戰35分鐘、林書緯打36分鐘，兄弟第四節雙雙出現倒地狀況，皆讓一旁觀賽的媽媽吳信信捏把冷汗。

桑尼41分扳倒勇士

桃園領航猿昨靠洋將桑尼狂砍41分，艾爾斯進帳25分，以95：86氣走衛冕軍富邦勇士，戰績18勝18敗，勝率重返5成，領先夢想家、鋼鐵人3場勝差，最後4場再拿2勝就能鎖定例行賽第3名的位置。

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