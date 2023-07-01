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溫網》球王艾卡拉茲8強約戰魯內 西西帕斯首輪強碰提姆

2023/07/01 07:08

艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽將於7月3日開打，男單抽籤出爐，頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）若一路過關斬將，可能8強遭遇來勢洶洶的丹麥20歲同梯魯內（Holger Rune），這也將是西班牙年輕球王的重要考驗；至於希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）首輪就強碰尋求東山再起的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）。

少年出英雄的艾卡拉茲，甫於倫敦女王賽勇奪生涯首座草地冠軍，本週ATP世界男單排名重返No.1，也是2004年以來溫網首次不是由「三巨頭」掛男單第1 種子，首輪遭遇法國36歲老將查迪（Jeremy Chardy）的當今球王，去年16強止步，如今實力不斷提升，被各界看好在草地大滿貫更上層樓。至於剛在法網締造第23座大滿貫紀錄的喬科維奇（Novak Djokovic），則是公認奪冠大熱門，即將挑戰五連霸、第8冠，準備成為新「草地之王」，塞爾維亞第2種子首戰阿根廷卡欽（Pedro Cachin），8強假想敵包括俄國第7種子盧布列夫（Andrey Rublev）、去年亞軍的澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios）、加拿大11種子阿里辛（ Felix Auger-Aliassime）等。

至於西西帕斯單挑提姆，雙雄過往對戰4勝5負 ，如今則是首度草地過招，屆時勝者面對地主兩屆溫網冠軍穆雷（Andy Murray）或英國外卡佩尼斯頓（Ryan Peniston）。

西西帕斯。（資料照，美聯社）

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