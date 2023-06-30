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網球》可惜！吳芳嫺巴特洪堡女雙4強止步 溫網草地再出擊

2023/06/30 19:57

吳芳嫺（右起）與妮爾女雙4強止步。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 巴特洪堡女網賽雙打4強戰，台將吳芳嫺與愛沙尼亞搭檔妮爾（Ingrid Neel）連闖兩關後，歷經兩盤纏鬥3：6、 6：7 （４：７）不敵巴西馬丁絲（Ingrid Gamarra Martins） ／白俄羅斯瑪洛索娃（ Lidziya Marozava） ，「台愛聯軍 」止步無緣挺進決賽。

這項WTA250等級草地職業賽在德國進行，也是溫布頓錦標賽最終暖身之一。吳芳嫺與先前法國公開賽紅土攜手開胡的妮爾重新合拍，首輪搶十險勝頭號種子智利瓜拉琪（Alexa Guarachi ）／紐西蘭羅莉芙（ Erin Routliffe ），次輪又直落2解決美國張笑心（Sophie Chang）／庫莉可芙（Angela Kulikov）。準決賽遭遇「巴白人馬」，吳芳嫺組合開賽一路互保僵持不下，第7局錯失破發點後，第8局拉鋸遭到破發，首盤拱手讓人。次盤「台愛聯軍 」重整旗鼓，克服第５局發球失守劣勢，第８局回破咬上，一度帶起反撲氣勢，可惜她們盤末點沒拿下，戰線拉進搶７又連失３分，苦苦追趕不成，最終直落2吞敗。

溫網大滿貫將在7月3日開打，吳芳嫺則與中國朱琳重新合作，期許全英草地俱樂部女雙再出發爭取佳績。

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