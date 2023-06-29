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網球》前球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪宣布復出！目標美網、巴黎奧運

2023/06/29 21:19

沃茲妮雅琪宣布復出。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕32歲的前世界球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）退休3年後在今天宣布復出、劍指今年美網，復出首站為8月硬地的蒙特婁大師賽。

沃茲妮雅琪在2010年登上世界球后寶座、2018年奪得個人第一座、也是唯一一座大滿貫冠軍，生涯在單打賽場累積635勝，2019年與前NBA球星丈夫大衛李（David Lee）完婚，婚後育有一雙兒女。

2020年1月宣布高掛球拍的沃茲妮雅琪稍早於個人社群分享一篇自己在「Vogue」雜誌上的文章，正式宣告將回歸職業賽場，她在文中透露，自己在生完小兒子後重新拿起球拍，發現非常享受這樣的感覺，於是有了復出的想法。

在同為運動員的丈夫全力支持下，沃茲妮雅琪決定回到熟悉的賽場，表示會參加今年壓軸的美網大滿貫，並從熱身賽事、蒙特婁大師賽開始找回感覺，接著備戰澳網，「巴黎奧運當然也是我的目標。」

沃茲妮雅琪指出，不確定需要花多久時間才能找回巔峰狀態，但如果現在不做、等到5年後小孩都上學就會太遲，而她也表示、決心復出代表相信自己還是能與現今好手一較高下，「好勝心讓我只要上了場，就堅信自己是最棒的球員。」

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