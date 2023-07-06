李四川曝已邀大聯盟專家 7月底檢查大巨蛋賽前準備

台北市副市長李四川今（6）天指出，大巨蛋預計年底啟用，目前已經在跟大聯盟聯繫，希望7月底能安排專家到大巨蛋檢查，確認有沒有那些缺點需要改進。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川今（6）天指出，大巨蛋預計年底啟用，目前已經在跟大聯盟聯繫，希望7月底能安排專家到大巨蛋檢查，確認有沒有那些缺點需要改進；昨天的公安事件並非發生在主體工程，使用執照的申請不會受到影響。

大巨蛋昨（5）下午發生意外，一名45歲工人疑似觸電，送醫已沒有生命跡象；台北市勞動檢查處獲報前往勞檢，已令大巨蛋局部停工，將開罰30萬元。

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李四川今天指出，昨天的公安事件是電信業者施設基地台的意外，不是大巨蛋的主體工程；主體工程現在已經在申請使用執照，不會受到影響。市府最近已經跟大聯盟聯繫，將在7月底前，請大聯盟的專家到大巨蛋做一次檢查，看看還有沒有那些缺點必須要在比賽前改進。

李四川也強調，並不是因為大巨蛋要趕年底啟用才造成意外，因為大巨蛋主體工程已經完成，是電信業者施設提供未來網絡轉播或是民眾手機使用網絡的基地台而發生意外，跟主體工程不一樣；勞檢處在意外發生第一時間就到現場，也已經勒令停工，今天可能要經過檢察官鑑定，了解發生問題的原因後，勞檢處就會依法處罰。

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