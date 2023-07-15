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T1》台鋼獵鷹2「傳奇球員」亮相 替警方站台「反毒大使」

2023/07/15 16:25

今年才從台中太陽隊隊長身分加盟到台鋼獵鷹的陳靖寰（左）與曾經是籃壇年薪最高的吳岱豪（右），今天穿上台鋼獵鷹的紅色球衣，替警方宣傳。（警方提供）

〔記者王捷／台南報導〕隸屬T1聯盟、在台南成立的台鋼獵鷹今天派出兩位傳奇球員，他們的任務不是比賽，而是替警察站台作為反毒大使，分別是台灣籃壇史上年薪最高的吳岱豪，還有今年剛加盟到台鋼的前台中太陽隊長、ＭＶＰ陳靖寰，他們穿上紅色球衣，現身警四分局舉辦的青少年三對三比賽中，與獲勝球隊合照。 

每年暑假警方都會舉辦三對三籃球賽，這次找在地的台鋼獵鷹作為代言人，因為台鋼獵鷹的主場就在台南，而且兩位隊員都有傳奇色彩。

以中鋒與大前鋒知名的吳岱豪，中學時就因為198公分的身高備受關注，當時他與同隊隊友、身高200公分的曾文鼎齊名，組成「再興雙塔」，幫助再興中學贏得2001年高中籃球聯賽冠軍，同年他成為台灣男籃代表隊歷來最年輕的選手，代表台灣出賽上海亞錦賽。

此後吳岱豪多次代表台灣出戰國際籃球比賽，現在吳岱豪身高203公分，在2022年加盟台鋼獵鷹隊。

在金門出身的陳靖寰，雖然18歲就加入了SBL，但一路走來相當波折，剛加入SBL三年幾乎都坐冷板凳，讓差點放棄打球，好不容易獲得先發，但2015年經歷過韌帶受傷，球員生命差點報銷，直到兩年過後、2017年才做好心理建設重返球場，並在2019年2達成職業生涯3000分里程碑。

2021年陳靖寰加盟台中太陽擔任隊長，球團重視他的策略與指揮能力，曾向陳靖寰提出球員、教練合約，像是經典漫畫「灌籃高手」中翔陽高中的王牌球員藤真健司身兼教練的職位，但是陳靖寰婉拒，因位他想專注在球員的身份，2022年他獲選T1聯盟的最佳球員MVP。今年初陳靖寰以前台中太陽隊長身分加盟台鋼獵鷹，在T1籃壇投下震撼彈。

兩位球員的人生都很有故事性，今天成為警方的反毒大使，他們希望用自己的故事告訴其他青少年，或是想進入球壇的晚輩，遇到挫折要勇敢面對，如果人生要是走錯一步，不小心就會影響一輩子。

三對三籃球賽由警四分局長王子雄開球。（警方提供）

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