金廈泳渡接力賽200泳士挑戰七千公尺男社會組台灣第一 男選手組爭冠只差四秒

金門縣副縣長李文良（右三）頒發獎金給來自台北市南港高中的台灣隊李光鑫（右四）、徐逸君（左四），獲得金廈泳渡男子社會組冠軍。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕第11屆金廈泳渡接力公開賽今天登場，200名泳士挑戰7000公尺金廈海域接力；其中男子社會組，台灣隊李光鑫、徐逸君技壓群雄，以比第2名快了4分多的106分05秒輕鬆奪冠。另外，台灣選手余承遠、曾楷文也以87分14秒在男子選手組拿下第3名。

此外，今年金廈泳渡男子選手組冠、亞軍競爭激烈，來自中國陝西的張滋航咬緊牙關，最終僅比第2名快了4秒，驚險守住戰果，以85分29秒成績，攜手搭檔趙捃博航奪冠，成為今年金廈海域游得最快的男子組合。

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受武漢肺炎疫情影響，金廈泳渡自2020年停辦3年，今年復辦，有200名來自台灣、中國、香港、澳門、英國、葡萄牙籍等華人「泳士」，共100對雙人組合，挑戰全長約7000公尺的金廈海上泳渡。

上午8點30分，選手齊聚廈門椰風寨鳴槍下水，金門縣副縣長李文良、立法委員陳玉珍、金門縣議會副議長歐陽儀雄、金門縣體育會理事長唐麗輝等人均跨海赴會，與廈門市副市長廖華生共同主持開幕典禮。

縣府表示，金廈泳渡雙數屆由金門烈嶼鄉雙口村游往廈門椰風寨，單數屆反向輪換，均於中途檳榔嶼作為選手換棒點，讓每屆選手於海中競速，因潮流等因素而有不一樣的感受。縣府指出，今年泳道狀況不錯，風速2級，西南風向，浪高0.1公尺，流速不大，加上攝氏28度至34度，晴天時雲，對選手也是另類挑戰。

男子選手組冠亞軍在最後關頭高潮迭起，兩組選手距離終點不到100公尺，領先互換，原保持領先的張滋航一度被緊追其後的劉祚良超前，眼看越拉越開，張滋航不甘示弱追上，雙方拉距，力拚到上岸最後一刻，劉祚良忽然重心不穩跌個踉蹌，張滋航1個長腿箭步跨入終點線，終於守住第1名寶座；張滋航事後受訪說，當時就是很想把這塊金牌拿下來，發現對方衝上來，就咬著牙拚了。

金廈泳渡公開賽有3個組別：男A（選手）組（14歲以上，30歲以下），男B（社會）組（31歲以上，55歲以下），女子組（14歲以上，55歲以下），每組取前20名頒發獎金，各組總獎金約43.3萬元。

大會公布成績，男子選手組第1名趙捃博航、張滋航（成績85分29秒）、第2名唐浩洋、劉祚良（成績85分33秒）、第3名余承遠、曾楷文（成績87分14秒）；男子社會組第1名李光鑫、徐逸君（成績106分05秒）、第2名闫少鵬、陳震宇（110分31秒）、第3名洪健智、陸晉湟（成績113分49秒）；女子組第1名陳張怡、陳慈（成績91分11秒）、第2名劉佩冉、成涵瑀（成績92分14秒）、第3名周鑫雅、吳靜萱（成績95分18秒）。

今年金廈泳渡男子選手組冠、亞軍競爭激烈，選手張滋航（右一）與第二名幾乎並駕其驅上岸。（記者吳正庭攝）

金廈泳渡男子選手張滋航（戴白帽者）趁著劉祚良（倒下者）重心不穩，一個箭步超前，最終以快了四秒鐘率先到終點。（金門縣政府提供）

金廈泳渡男子選手組冠、亞軍競爭激烈，來自中國陝西的張滋航（右）、趙捃博航（左）奪冠，成為今年金廈海域游得最快的男子組合。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良（右四）頒發獎金給金廈泳渡女子組冠軍陳張怡（左五）、陳慈（右五）。（記者吳正庭攝）

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