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女足世界盃》女足世界盃簡史3 美國成就霸業

2023/07/21 07:03

女足世界盃簡史3，美國成就霸業。（資料照）

特約作者：傑拉德

2015年加拿大世界盃

2015年世界盃，主辦國是加拿大，此回決賽圈搬回北美洲舉行，美國再次擁有主場之利，終於奪下隊史第三次世界盃冠軍，拿回已經遠離十多年的榮譽。

此屆因日本上屆拿下冠軍及決賽圈參賽隊伍名額增加之故（由十六隊增加至二十四隊），亞洲區獲得五個決賽圈名額，拿到門票的分別是日本、韓國、泰國、澳洲及中國，除泰國在分組賽就出局外，韓國踢進十六強後輸給法國、澳洲與中國都順利晉級八強，但之後也都分別輸給日本及美國而於八強止步。

至於令人期待的日本，此屆表現仍然出色，在分組賽以三戰全勝小組首名的姿態進入十六強，與荷蘭相遇，取勝後又於八強打敗澳洲，順利晉級四強。

在四強日本遇到的是英格蘭，兩方纏鬥至傷停補時，英格蘭的巴西特（Laura Bassett）原本是想解圍，卻不料成了烏龍一樁，就這樣讓日本隊拿到決賽門票，讓日本於四年後又在決賽與美國相遇。

美國隊在分組賽以小組首名的資格晉級，後連續打敗哥倫比亞、中國兩隊，順利晉級四強。

在四強賽美國遇到的是德國，德國雖在分組賽及十六強、八強表現都不錯，但於四強對上美國後，卻沒能延續之前的風光，最終2球敗給美國。

決賽迎來美日大戰，美國誓報四年前一敗之仇，氣勢如虹，開場僅3分鐘勞埃德（Carli Lloyd）就以角球攻勢為球隊取得領先，之後又憑罰球攻勢拉開與日本隊的比分，而哈勒戴（Lauren Holiday）也沒放過日本的失誤，又為美國進了一球。

後來勞埃德（Carli Lloyd）又把握日本門將遠離球門的機會把球踢進得分，勞埃德也成為女足世界盃史上最快速完成帽子戲法的球員。

而日本並未放棄，大儀見永里優季及宮間綾先後為球隊進球，奈何美國此回態勢實在過於兇猛，比賽最後以5：2的比數宣告美國相隔十六年後，再度摘下女足世界盃冠軍獎盃，史上三度獲得冠軍，也成為女足世界盃奪冠次數最多的國家。

2019年法國世界盃

這屆賽事，歐洲有支隊伍的進步速度卻不容忽視，這支隊伍就是荷蘭。

說來荷蘭女足以往僅可說是跑龍套角色，於2015年才第一次拿到世界盃決賽圈門票，而且首次參戰就止步十六強。不過2017的歐洲盃讓人看到了荷蘭如光速般的進步，以六戰全勝的姿態成為女子歐洲盃冠軍，氣勢銳不可擋！

憑此氣勢，荷蘭的第二次世界盃不免讓人感覺肯定會比上一屆表現更佳，然而事實上荷蘭開局不算太順利，分組賽第一場只能算險勝，不過後來狀態益發安定，以三戰全勝的戰績獲得小組首名。

之後荷蘭於十六強打敗日本，八強打敗義大利，在四強時雖然情況艱難，但最後仍是突破重圍，在加時之下，憑著格羅伊能（Jackie Groenen）的進球，以1：0的比數險勝瑞典。

決賽對手是美國，美國於分組賽第一場就以13：0痛宰泰國，打破世界盃決賽圈史上最大懸殊比分和最大敗仗紀錄，面對智利與瑞典也毫不留情，分組賽三場全勝，總共進18球且1球未失，確實驚人。

之後的十六強、八強、四強，美國接連擊敗西班牙、地主國法國及實力不差的英格蘭，以睥睨群雄的姿態踏上決賽舞台。

美國與荷蘭的相遇，美國的拉皮諾（Megan Rapinoe）與拉韋爾（Rose Lavelle）的進球，也讓美國成為繼德國之後成為第二支在女足世界盃完成衛冕的球隊。

但美國在本屆創下的紀錄不僅於此，還有總教練伊利斯（Jill Ellis）成為女足世界盃史上第一個完成衛冕的總教練、美國七戰全勝，而且都是在90分鐘之內勝出，成為女足世界盃史上單屆賽事贏球最多的球隊。而在本屆合共射進26球，只失3球，也成為世界盃單屆史上進球最多和得失球差最佳的球隊，王者氣勢嶄露無遺。至於射進6球和助攻3次的拉皮諾成為金球獎及金靴獎得主。

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