日職》曾砲轟古巴火球男率隊闖聯盟冠軍戰 羅德網羅釀酒人工具人

布羅索。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《MLBTR》報導，日本職棒千葉羅德海洋今確定簽下新洋砲、來自釀酒人的內野工具人布羅索（Mike Brosseau）。

現年29歲的布羅索於2019年從光芒發跡，其代表作莫過於2020季後賽，當年他在例行賽9月時差點遭到時任洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）觸身球爆頭，而在美聯系列賽第五戰面對查普曼時敲出致勝轟，帶領光芒闖進美聯冠軍戰。

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去年開季前，光芒與釀酒人進行交易，光芒送出布羅索，換回小聯盟投手瑞佛特（Evan Reifert）。來到密爾瓦基的布羅索首年出賽69場，打擊三圍為穩定的.255/.344/.418，並與對達成140萬美元合約協議避免仲裁。

然而布羅索在今年出賽機會銳減，儘管在3A表現出色，但無法轉換上大聯盟，78個打席中僅有.205/.256/.397的打擊三圍，在7月初也遭到釀酒人指定讓渡。而羅德目前在太平洋聯盟排名第二，與歐力士猛牛有2場勝差，在陣中有著左打波蘭柯（Gregory Polanco）鎮守外野下，羅德希望再補進一名右打的內野洋砲，布羅索恰好符合需求。

布羅索在大聯盟共出賽241場，生涯打擊三圍.242/.313./428，進攻指數0.741，敲出26轟，累積77分打點。

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