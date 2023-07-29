NBA》「邁阿密是我的家」！ 傳7年老臣卓吉奇有望鳳還巢熱火

卓吉奇與熱火有機會再續前緣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火近日雖在「小李」里拉德（Damian Lillard）交易案上陷入僵局，不過球隊的補強腳步仍尚未停歇，近日球團已與曾經合作7季的資深控衛卓吉奇（Goran Dragic）展開會談，雖然結果還是要等到卓吉奇做出決定，但雙方重新合作的機會愈來愈加濃厚。

據《邁阿密先鋒報》記者傑克森（Barry Jackson）報導指出，熱火在這個夏天，其實一直與卓吉奇保持聯繫，並隨時歡迎他回到球隊，而卓吉奇本人也表達出強烈興趣，只是傑克森強調，離最終決定可能需要一段時間，有可能會等到新球季即將開打前。

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37歲的卓吉奇，於2015年季中透過交易入隊，隨後效力熱火長達7個賽季，曾幫助球隊打進過總冠軍賽，即便後續被送往暴龍，仍與管理層保持良好關係，此前也發生他以私人因素缺席比賽，結果卻現身熱火訓練場館的爭議，引發暴龍球迷公憤。

此外，卓吉奇日前更喊話「主要願望是回到邁阿密，因為那裡是我的家，我的兩個小孩都在那邊上學，一切都很順利」，同時他也進一步表示，「我在那裡度過了職業生涯中最美好的7年，我認為回到熱火將是錦上添花，那將是一件了不起的事情，我們拭目以待」。

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