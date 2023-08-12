聽障保齡球世錦賽》台灣男團打退阿聯封王 女團進帳銅牌

男團奪金 女團鍍銅（中華民國聽障者體育運動協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在德國慕尼黑舉行的世界聽障保齡球錦標賽，台灣代表隊在男、女團體賽中再傳捷報。雖女子隊在四強挑戰賽中不敵南韓，仍獲得銅牌；男子隊則連克法國隊及阿拉伯聯合大公國登上王座，勇奪我國在本屆賽會的第二面金牌。

本屆聽障保齡球世錦賽，台灣代表隊參賽在賽程前半段的男、女個人賽毫無斬獲，不過在稍作調整後重振旗鼓，自男、女雙人賽起連日傳回奪牌捷報，並於女子三人賽拿下我國在本屆賽會首金。

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隨後大會經過一天的休整日，男、女團體賽也是我國代表隊歷屆以來皆鎖定爭金奪銀的重頭戲。男、女隊經過六局的預賽後，分別以第三及第四種子進入四強挑戰賽，可惜女子隊敗於宿敵南韓，無緣晉級金牌戰，進帳一面銅牌，而男子隊則在第一局以166：170意外輸給法國，緊接著連趕兩局，211：205、202：171逆轉勝進入金牌戰。

決賽面對近年崛起的阿拉伯聯合大公國，台灣男團表現依舊亮眼，以182：178、208：151直落二取勝，順利封王，同時台灣在本屆賽會表現最穩定的男子選手陳建豪，另以個人賽、雙人賽、三人賽及團體賽累積4856分的成績拿下全項（All Event）銅牌，與謝盛福、張立孝等三人一同晉級大會賽程最終日的盟主賽；女子隊則有王玉琴、張堯茜、林雅琴、薛秀珍及林香孜等5人晉級。

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