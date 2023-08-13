男籃世界盃》潰敗！中國隊慘輸49分 中媒痛批：連球都運不過半場...（影音）

中國男籃今以58：107慘遭德國隊血洗。（取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕中國男籃今以58：107慘遭德國隊血洗，呈現出與世界的差距，引起中媒無情批評，中國隊教練喬傑維奇（Aleksandar Djordjevic）也坦言：「我們必須變得更好。」

中國男籃前往德國參加超級盃，為世界盃暖身，未料遭到震撼教育，被地主德國隊痛宰，以49分之差落敗，中國隊4節分數都未突破20分，全隊僅2人得分上雙，歸化球員李凱爾（Kyle Anderson）表現不佳，攻下10分、6籃板、2抄截。

請繼續往下閱讀...

中媒在微博批評指出：「2008年的北京奧運，中國男籃曾59：55險勝德國，晉級八強。15年後，德國已經是世界強隊，中國男籃反而退步，想到會輸，沒想到輸了快50分...」

中媒直言：「一場比賽暴露了太多問題，投籃投不進，甚至球都運不過半場，防守防不住，一個施洛德（Dennis Schroder）打爆了後場，李凱爾還是得加強個人進攻才行啊。」

對於吞下慘敗，中國隊教練喬傑維奇表示：「我不認為這是兩支球隊該有的差距，我們被對手的體型和速度嚇到了，他們是很出色的球隊，歐洲盃銅牌，配合多年、體系成熟，我希望我們的隊員能帶著勇氣打球，就是上場競爭，而現實是我們有些畏懼，被動等對手攻擊我們。」

喬傑維奇說道：「我們知道自己為什麼來這裡和這些對手比賽，我們想認識自己現在的實力，進一步提高水準，特別是提升韌性和對抗力，而當你崩潰的時候，今晚這種情況就會發生，這是很好的一課，我們必須變得更好。」

被問及有很多對球員感到沮喪的畫面，喬傑維奇指出：「並不是，我只是喜歡大家打得更努力，但球員們都盡力了，我們就是有些怯場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法