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Absolute全國3對3籃球聯盟賽 台南素人隊驚奇奪男子組冠軍

2023/08/14 19:50

台南仕安野獸隊奪下Absolute全國3對3籃球聯盟賽台南站男子組冠軍。（陳寅人提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕Absolute全國3對3籃球聯盟賽第5站台南站賽事，近日在台南南紡購物中⼼熱鬧開打，男子組12隊、女子組13隊與男女子中華培訓隊、眾多大專一級與職業選⼿也參與此聯盟賽事。聯盟賽事透過分組預賽與單敗淘汰賽後，男子組由『台南仕安物理治療野獸』隊；女子組由『台北中華培訓隊』，分別奪下冠軍。

台南仕安野獸隊總經理兼領隊陳寅人表示，3對3籃賽在2020東京奧運起為奧運比賽項目，到2023杭州亞運也是正式比賽項目，未來台灣全國運動會也有機會把三對三籃球運動納入賽事。

值得一提的是男子組冠軍隊伍『台南仕安野獸』隊，是由台南在地素⼈球員組成，其中選手皆非出自台灣傳統籃球名校，由此可見台灣素⼈籃球是臥虎藏龍。『台南仕安野獸』在元年就參與聯盟並長期經營，不只參賽也在線下廣邀球友共同訓練，因此才能凝聚在地意識，營造最有魅力的主場氛圍。

熱情的在地球迷，分別在現場與線上轉播為賽事加油，在主場球迷期待下，台南仕安野獸隊不負眾望奪下台南站冠軍。

台南仕安野獸籃球隊未來主訓練場地將移到南市新市國民運動中心，與遠東科技大學進行產學合作，深耕在地三對三籃球運動推廣，未來籌組成立專項運動科學訓練，規劃國內首座三對三專業訓練場地，亦期待透過在地隊伍的表現下，吸引更多參與三對三籃球賽的體保學生選手，為台南三對三籃球發展職業化球隊扎根。

Absolute 3X3 聯盟為國內唯一獲得國際籃球總會（FIBA）認證，教育部體育署及中華民國籃球協會大力支持的聯盟，是目前台灣三對三籃球賽事最高殿堂，從2020年起在國內舉辦聯盟賽，2023年邁入第4屆賽事獲得富邦人壽冠名贊助，期待透過企業資源與力量參與投入，強化國內三對三籃球運動推廣⼒道，並協助國內籃球好手挑戰國際舞台參賽資格。

Absolute全國3對3籃球聯盟賽台南站賽事吸引許多球迷觀賽。（陳寅人提供）

Absolute全國3對3籃球聯盟賽台南站賽事現場，有專業物理治療師提供運動傷害防護。（陳寅人提供）

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