全家海神高捷盃鬥牛賽落幕 冠軍隊伍有詐騙吉團、有的想不到叫什麼

全家海神高捷盃鬥牛賽落幕，國中男子組冠軍隊伍詐騙吉團。（高捷提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2023全家海神高捷盃3x3籃球賽圓滿落幕，各組冠軍國中男子組:詐騙吉團、高中女子組:想不到叫什麼、高中男子組:誓言版求佛、長青組:百春陽建設公司、壯年組:上睿科技E、公開女子組:彰化交通B、公開男子組:大橘怪。

高捷公布各組前四名隊伍名單（依序一至四名）：國中男子組:詐騙吉團、Kings大順鴻麗、喔隊、N/A；高中女子組:想不到叫什麼、啊對對對、我只想打球、我們都沒差；高中男子組:誓言版求佛、你好、弒晟通風工程、吉田家電。

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長青組:百春陽建設公司、上善若水B、左營四海B、新岳福樹；壯年組:上睿科技E、四隻虎、高捷好棒棒、上睿科技F；公開女子組:彰化交通B、彰化交通、耀豐包裝、威猛先生；公開男子組:大橘怪、上睿科技C、小時候很強、上睿科技A

高捷說明，本屆賽事近700支隊球友熱情參與，歡迎明年暑假繼續高捷盃再見；高捷也感謝賽事贊助神隊友，包括聯邦銀行、LP Support-TW、鈴鹿賽道樂園 Suzuka Circuit Park、漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場、漢來美食、成吉思汗健身俱樂部 高雄旗艦館、可口可樂、苓雅運動中心。

全家海神高捷盃鬥牛賽落幕，高中女子組冠軍隊伍想不到叫什麼。（高捷提供）

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