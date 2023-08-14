籃球》政大力退美、日勁敵奪冠 游艾喆、宋昕澔表現獲日媒關注

莫巴耶和游艾喆（右）。（資料照，政大雄鷹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕政治大學昨晚在WUBS世界大學籃球系列賽冠軍戰以90：84力退日本白鷗大學奪冠，除了MVP莫巴耶表現出色，陣中後衛游艾喆、宋昕澔表現獲得日媒關注，且稱讚宋昕澔進步不少，兩人在受訪時也談起這次參賽的想法。

從成都世大運代表隊歸隊的游艾喆，受到日媒高度關注。游艾喆說：「拿下UBA三連霸之後，就一直想知道，更高挑戰能到哪裡？這次在WUBS比賽歷經日美強隊的洗禮，除了提升水準，也驗證了團隊球風奏效。」

請繼續往下閱讀...

冠軍戰面對日本白鷗大學，最後關鍵時刻，游艾喆四罰中一。日媒關注，當時總教練陳子威跟游艾喆說了什麼？陳子威笑說，「我跟艾喆打賭，罰球不進的話，晚上他要請客，不過最後總冠軍到手，不用他請了！」

日本媒體特別關注政大雄鷹在比賽中區域防守紮實，想知道平常訓練怎麼做的？也提到宋昕澔比去年進步很多。

陳子威表示，政大球風首重團隊合作，平時就會針對各種不利狀況多加練習，他也肯定子弟兵的表現，總有球員能在關鍵時刻挺身而出。而在幾名主力畢業後，大一新生練球認真融入球隊，都值得讚許。陳子威也對日本大學籃球隊高度專注與不放棄的精神感到印象深刻。

至於被日媒點名比去年進步的宋昕澔說，去年面對WUBS高強度比賽，自己的自信心不夠，在強化身體素質及技巧之後，即使面對體型高大的對手，也明顯發現自己的對抗性提升了，「感謝教練團幫我加強。」

宋昕澔。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法