瓊斯盃》超狠！美國大學隊打爆日本 連3場得分都破百

巴庫斯。（籃協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕美國加州大學爾灣分校在瓊斯盃持續展現狂暴火力，7人得分達雙位數，三分球18投10中，以108：47狂勝日本，以每場得分破百的表現，拿下3連勝。

美國加州大學爾灣分校為NCAA一級全美排名102名的學校，首度來台參加瓊斯盃就展現無人能擋的火力，首戰對卡達拿105分、第2場對阿拉伯聯合大公國豪取109分，2場平均淨勝分達63.5分。

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爾灣分校今天碰上以大學生為主的日本隊，靠著更優異的身材條件，全隊12人上陣都有得分，尤其第2節打出26：6狂暴攻勢，以56：25大幅領先，且第3節再祭出26：8的狂攻，終場61分之差勝出。

美國隊沙蘭拿16分10籃板。（籃協提供）

美國12人上陣都有得分進帳，團隊繳出54.3％投籃命中率，沙蘭（Derin SARAN）16分、10籃板表現最佳，威林（Hayden WELLING）、伍賈杜赫雷（Ofure UJADUGHELE）各13分。

日本團隊平均身高189.4公分，美國陣容為198.3公分，在身高不具優勢之下，三分球命中率還只有18.2％，成為落敗關鍵，小澤飛悠的10分最佳，球隊吞下3連敗。

美國隊狂勝日本，左為拿12分的巴庫斯。（記者吳孟儒攝）

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