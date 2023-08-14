瓊斯盃》繼母是台灣人 克洛克爾愛上台菜

美國隊克洛克爾二世。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕美國隊昨以109：49痛宰阿拉伯聯合大公國，收下2連勝。陣中後衛克洛克爾二世繳出10分、6助攻，還大秀灌籃，有著亞洲面孔的他透露，他的媽媽是南韓人，繼母是台灣人，和亞洲有特殊淵源。

克洛克爾二世特別把南韓國旗刺在手上。（記者粘藐云攝）

克洛克爾這季在加州大學爾灣分校男籃代表隊場均貢獻5分、2籃板、5.1助攻，這次隨隊來台灣打瓊斯盃，他相當開心。雖然還未去過南韓，但他把南韓的國旗刺在手臂上，「我的媽媽是南韓人，在亞洲打職籃是我的夢想，我一直認為，亞洲籃球實力被低估，若有機會，我會想到這裡打球，證明自己。」

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生母是南韓人 太極旗刺手臂

克洛克爾昨提到，由於繼母是台灣人，很開心能到她成長的國家來看看，「平常在家，我媽都煮亞洲食物，我也很愛台灣美食。」提到台灣，他笑說，最有印象的是鼎泰豐，而且他和台鋼獵鷹的阿修羅是從小一起長大的朋友，從對方身上得知不少關於台灣籃球的事。

183公分的克洛克爾體能勁爆，昨在比賽中灌籃，他笑說：「我沒預期我能灌籃，這真的太酷了，我的隊友跟教練的反應也給我很大鼓勵。」美國隊教練特納透露，克洛克爾是兩個分區的助攻王，今年是他大學最後一年，希望他能在畢業前，把經驗傳承給年輕球員。

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