聽障保齡球世錦賽》國手搭機返台時猝逝 友不捨：戰功彪炳

參加2023年世界聽障保齡球錦標賽奪金的台南邱姓男國手搭機返台途中不幸猝死。（圖：擷取自網友臉書）



〔記者王俊忠／台南報導〕參加「2023年世界聽障保齡球錦標賽」的台灣代表隊，在德國慕尼黑摘下2金2銀5銅佳績，不料隊上1名邱姓男選手在搭機返台途中，突然感到呼吸困難，經醫師搶救40分鐘後仍告不治。邱男服務的台南市府消防局秘書室，同事們獲悉噩耗都感到哀傷、不捨。

許多認識邱男的網友紛紛表達哀悼，1名陳姓網友悲傷地說，邱是他剛退伍時在台南認識的帥哥，天生聾啞，只能用手語溝通，記得同桌飲食時，邱總是漱漱聲不絕於耳，後來各自努力、在保齡球館再相逢時，邱已是國內首屈一指的聽障國手，屢次代表台灣出賽、戰績彪炳。如今驚聞噩耗，邱才剛取得世界賽金牌佳績，人就在返台機上撒手人寰，結束無聲無息的一生，希望邱能離苦得樂、往生淨土。

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2023年聽障保齡球世錦賽於8月1日至12日在德國慕尼黑舉行，中華代表隊參賽過程有如倒吃甘蔗，在賽程前半段男、女個人賽沒有斬獲，所幸教練與選手經驗豐富，適時調整、重整旗鼓，從男、女雙人賽開始連日傳回奪牌捷報，更在女子3人賽拿下本屆賽會首金，共得到2金2銀5銅好成績，不料在搭機返台途中發生這憾事。

據指出，這名不幸猝死的55歲邱姓男國手是台南市人，已婚育有1子，妻子也是聽障人士，兩夫妻育有1子就讀國小，邱男於2010年12月25日調到台南市府消防局秘書室擔任工友，邱任職工友期間待人誠懇，做事態度認真，敬重長官與同事相處和諧，多次代表我國參加世界級保齡球比賽，都有不錯的表現。

南市消防局同仁獲悉邱男不幸消息都感到相當悲傷；家屬則對邱的不幸事件十分低調、不願回應。台南市府已協助家屬善後相關事宜。

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