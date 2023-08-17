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嘉義健美暨公主抱大賽免費玩 幸福共好促進感情

2023/08/17 10:12

塔索盃健美暨公主抱大賽可免費報名，不分性別都可參賽。（塔索肌力與體能訓練中心提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣共好生活協會為提倡運動習慣與健身風氣，創意發想，今年10月21日將與塔索肌力與體能訓練中心舉辦「塔索盃健美暨公主抱大賽」，不僅報名免費，冠軍還有獎金；公主抱大賽參賽者「不分性別、年齡、族群」，經審核通過的夫妻或伴侶都可參賽，女性不一定只能當被抱的公主，也能抱自己的伴侶。

健美暨公主抱大賽由嘉義縣共好生活協會主辦、縣議員姜梅紅服務處協辦，塔索肌力與體能訓練中心承辦；嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔表示，協會推廣運動風氣，2020年8月25日也曾舉辦「七夕情人節公主抱大賽」，舉辦比賽目的是為提倡良好運動習慣及健身風氣，並提供富有浪漫氣息休閒藝文表演活動，增添生活樂趣，促進情侶、夫妻感情融洽。

公主抱大賽對象不分性別、年齡及族群；古典形體比賽則是健身愛好者,身材壯碩者皆可報名，穿著古典四角褲，與職業賽相同比賽不分量級，體重限制率為（身高（公分）-100+8=最大體重）；女性自我展現賽與女子比基尼職業賽相同，比賽不分量級，所有身高一起比賽，健身愛好者皆可報名。

比賽不僅報名免費，還有高額獎金，公主抱大賽冠軍獎金5420元（我只愛你），古典形體比賽冠軍1萬元，女性自我展現賽冠軍獎金1萬元。

塔索盃健美暨公主抱大賽比賽日期為10月21日下午1點到5點，地點為嘉義縣人力發展所，即日起報名至10月10日，報名網址為（https://forms.gle/J1Qu4zLMQNJ3aeSdA）。

塔索盃健美暨公主抱大賽可免費報名。（塔索肌力與體能訓練中心提供）

塔索盃健美暨公主抱大賽。（塔索肌力與體能訓練中心提供）

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