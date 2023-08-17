中職Live》比賽因雨延賽 悍將1：0桃猿

第一局（悍將1：0桃猿）

1下，陳晨威內野滾地球，二壘手葉子霆發生失誤導致打者上壘，林立敲安，一、二壘有跑者，陳仕朋暴投，二、三壘有跑者。比賽因雨暫停。最終比賽因雨延賽，將會擇期重打。

富邦悍將葉子霆失誤。（記者陳志曲攝）

桃園賽事因雨暫停。（記者陳志曲攝）

1上，李宗賢德州安打上壘，王勝偉犧牲觸擊推進跑者上二壘，王正棠敲出二壘滾地球，林立選擇傳三壘未能抓到跑者，一、三壘有跑者。范國宸高飛犧牲打助隊先馳得點，張進德選到四壞保送上壘。申皓瑋三壘滾地球形成野手選擇，三出局。

請繼續往下閱讀...

林立。（記者陳志曲攝）

富邦悍將李宗賢。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發打線：

1 李宗賢 3B

2 王勝偉 SS

3 王正棠 RF

4 范國宸 1B

5 張進德 DH

6 申皓瑋 LF

7 林哲瑄 CF

8 戴培峰 C

9 葉子霆 2B

先發投手：陳仕朋

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發打線：

1 陳晨威 CF

2 林立 2B

3 陳俊秀 1B

4 朱育賢 LF

5 林泓育 DH

6 梁家榮 3B

7 林承飛 SS

8 宋嘉翔 C

9 成晉 RF

先發投手：曾仁和

樂天桃猿先發投手曾仁和。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法