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中職Live》比賽因雨延賽 悍將1：0桃猿

2023/08/17 18:53

第一局（悍將1：0桃猿）

1下，陳晨威內野滾地球，二壘手葉子霆發生失誤導致打者上壘，林立敲安，一、二壘有跑者，陳仕朋暴投，二、三壘有跑者。比賽因雨暫停。最終比賽因雨延賽，將會擇期重打。

富邦悍將葉子霆失誤。（記者陳志曲攝）

桃園賽事因雨暫停。（記者陳志曲攝）

1上，李宗賢德州安打上壘，王勝偉犧牲觸擊推進跑者上二壘，王正棠敲出二壘滾地球，林立選擇傳三壘未能抓到跑者，一、三壘有跑者。范國宸高飛犧牲打助隊先馳得點，張進德選到四壞保送上壘。申皓瑋三壘滾地球形成野手選擇，三出局。

林立。（記者陳志曲攝）

富邦悍將李宗賢。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發打線：

1 李宗賢 3B
2 王勝偉 SS
3 王正棠 RF
4 范國宸 1B
5 張進德 DH
6 申皓瑋 LF
7 林哲瑄 CF
8 戴培峰 C
9 葉子霆 2B

先發投手：陳仕朋

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發打線：

1 陳晨威 CF
2 林立 2B
3 陳俊秀 1B
4 朱育賢 LF
5 林泓育 DH
6 梁家榮 3B
7 林承飛 SS
8 宋嘉翔 C
9 成晉 RF

先發投手：曾仁和

樂天桃猿先發投手曾仁和。（記者陳志曲攝）

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