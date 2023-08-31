美網》超大爆冷！ 中國黑馬擊敗世界第5的魯德、寫史上首見紀錄

張之臻擊敗世界第5的魯德，寫下中國網壇新歷史。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2023美國網球公開賽男子單打再爆冷門！中國好手張之臻今天在第二輪的賽事與第5種子的挪威一哥魯德（Casper Rudd），於五盤大戰以6：4、5：7、6：2、0：6、6：2辛苦奪勝，成為史上第一位擊敗世界前五的中國選手，生涯首闖美網32強。

年僅26歲的張之臻世界排名僅67名，生涯最高只來到52名，不過今天他對決魯德完全沒有懼色，全場擊出60記致勝球與18記ACE球，在耗時3小時18分鐘擊敗魯德，拿下生涯最重要的一場勝利。

請繼續往下閱讀...

張之臻在今年紅土賽事就就展現驚奇，於馬德里紅土名人男網賽打進8強，成為首位闖進ATP千分等級賽事的中國第一人，在法網他也成為公開化年代以來第一位打進32強的中國選手，而在法網打進第三輪的他當時就是輸給魯德，想不到兩人再度於大滿貫賽場交鋒，笑到最後的竟是張之臻。

魯德曾在今年法網擊敗張之臻，如今卻在美網成為他的手下敗將。（法新社）



張之臻成為ATP自1973年起建立世界排名制度以來，史上第一位能夠擊敗世界排名前五的中國選手。張之臻在首輪同樣也鏖戰五盤才擊敗地主沃夫（J.J. Wolf），接下來他將要面對日裔澳洲選手土方凜輝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法