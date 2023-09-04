足球》首屆台中足萌盃后里大賽 吸引逾百名幼童熱情參與

首屆台中足萌盃后里大賽。（全國校園社區運動聯盟協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台中市運動局自2020年起推展「迷你足球深耕計畫」，深入全市29區巡迴教學，已累積破兩萬人次參與活動，日前在后綜高中體育館舉辦「台中足萌盃后里大賽」，吸引逾百名熱愛足球的幼童參加，家長們也在現場同歡，運動局長李昱叡鼓勵小朋友全力以赴，享受運動帶來的快樂與健康。

李昱叡表示，為了讓后里區幼童能在足萌盃大顯身手，全國校園社區運動聯盟協會已於7至8月暑假期間指派專業足球指導員，前進當地各幼兒園巡迴指導，為每個班級進行足球課程，希望讓幼童透過足球體驗運動樂趣，促進基層參與帶動風氣。李昱叡也強調，近年台中各級足球隊奪下多項冠軍，包括全國運動會三連霸，對運動局來說就是最大肯定；此外，台灣首座「台中市國際足球運動休閒園區」已於今年4月開工，另外西屯11人制足球競賽場也爭取在年底完工。未來台中重要幹道74號快速道路沿線可達6座11人制足球場，並可調撥出10座8人制與22座5人制足球場，提供訓練及賽事使用，以利持續優化足球環境，扎根人才培養，提升台灣足球實力與國際接軌。

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我國校園社區運動聯盟協會秘書長張武業表示，足萌盃以U6組別為主，參與的15支隊伍來自13間后里區的幼兒園，看到全家大小、不分老幼，一起欣賞萌寶貝踢足球，證明迷你足球已經逐步在后里基層扎根發芽。

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