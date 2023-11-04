台灣大賽》桃市大螢幕直播為桃猿加油 樂天啦啦隊帶動氣氛

中華職棒總冠軍戰4日開打，由樂天桃猿對上味全龍，為滿足球迷需求，桃園市政府於府前廣場舉辦直播，現場湧入大批民眾。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕中華職棒總冠軍戰4日開打，由樂天桃猿對上味全龍，為滿足球迷需求，桃園市政府於今、明日府前廣場舉辦直播，現場湧入不少球迷，幾乎把市府廣場坐滿，球迷自主喊應援曲，加上樂天啦啦隊帶動氣氛，將現場氣氛HIGH至最高點，由於2隊先發中，樂天桃猿林立、成晉、林承飛，味全龍拿莫伊漾、劉基鴻、徐若熙都畢業自平鎮高中，也是桃園之光。

市長張善政也在桃園棒球總顧問張滄彬、體育局長許彥輝陪同下，與現場觀眾共同觀看比賽，他也提到，除今、明兩天的客場賽事直播外，也歡迎球迷朋友，在7、8日樂天桃猿主場賽事期間，前往樂天桃園棒球場，為樂天桃猿隊加油打氣，桃捷公司也祭出「搭機捷看球回程免費」的優惠措施。

請繼續往下閱讀...

許彥輝表示，今年中華職棒台灣大賽分別在樂天桃園棒球場、台北市立天母棒球場舉行，賽事採7戰4勝，市府特別於今、明兩天辦理客場賽事直播派對，10、11、12日持續有賽程，也將繼續辦理。

而11月7、8日樂天桃猿主場賽事期間，市府將提供球迷搭機捷看球回程免費的優惠，在A19出站時，憑「當日球賽門票」，即可向站務人員索取「當日回程免費搭乘憑證」，就可享從A19站回程免費優惠1次，且將開放會展中心旁的「環溪二停車場」（領航北路一段與環溪一街、二街交叉口），提供球迷停車。

中華職棒總冠軍戰4日開打，由樂天桃猿對上味全龍，為滿足球迷需求，桃園市政府於府前廣場舉辦直播，現場樂天啦啦隊帶動氣氛，將現場氣氛HIGH至最高點。（記者謝武雄攝）

中華職棒總冠軍戰4日開打，由樂天桃猿對上味全龍，為滿足球迷需求，桃園市政府於府前廣場舉辦直播，現場樂天啦啦隊帶動氣氛，將現場氣氛HIGH至最高點。（記者謝武雄攝）

中華職棒總冠軍戰4日開打，由樂天桃猿對上味全龍，為滿足球迷需求，桃園市政府於府前廣場舉辦直播，現場湧入大批民眾。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法