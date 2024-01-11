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棒球》最後一哩路！張誌家告別式在即 「畢業典禮」靈堂曝

2024/01/11 21:25

前職棒球星張誌家元旦驚傳中國猝逝，12日將舉行告別式。（民眾提供）

〔記者許國楨／台中報導〕前職棒球星張誌家2024元旦驚傳中國猝逝，家屬4日帶著骨灰返台抵達台中殯儀館，預計12日舉行告別式，靈堂今天加緊趕工佈置，莊嚴肅穆，其胞姊哀傷表示，謝謝各位認識的、不認識的好朋友及球迷關心、祝福送弟弟最後一程，希望他人生最後一哩路，抬頭挺胸好好地走。

張誌家家屬2日下午搭乘班機趕往往中國深圳處理後事，4日下午抱著張的骨灰回台，張的兄姊透露，原本不想驚動社會大眾，基於他的身分，家人認為不適合占用社會資源，沒想到大家如此關注，感到相當不好意思，但弟弟的很多友人說，無論如何都應讓他們來看看他，想送他最後一程。

而舉行告別式可以讓關心、愛護弟弟的親朋好友來跟他講講話，也符合他生前喜歡大場面的性格，家人將於1月12日9點在台中崇德殯儀館景福廳舉行家祭，9點30分舉行公祭，隨後與父親長眠同一墓園，為因應明天的告別式，靈堂也在今日加緊趕工佈署，張誌家露出陽光開朗笑容的照片，置放在正中央的鮮花叢中，莊嚴肅穆。

其胞姊則透過臉書說，謝謝各位認識的、不認識的好朋友及球迷關心、祝福送弟弟最後一程，希望他人生最後一哩路，抬頭挺胸好好地走，這段期間你們的關心、祝福與協助，我們家人都收到了，心中滿滿的感恩，更感謝很多人還愛他、記得他的畢業典禮，謝謝有您～願意陪誌家走人生這最後一哩路。

靈堂今天加緊趕工佈置，莊嚴肅穆。（民眾提供）

靈堂今天加緊趕工佈置，莊嚴肅穆。（民眾提供）

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