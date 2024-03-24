瑞士賽》台灣男單金包銀！周天成逆轉丹麥好手 今晚和林俊易爭冠

周天成、林俊易。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今凌晨在超級300系列瑞士公開賽4強戰，以19：21、21：11、21：12逆轉丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke），預計今晚8點和自家人林俊易爭冠。

世界排名15的周天成前兩週分別在法國公開賽、全英公開賽一輪遊，這週轉站瑞士總算一吐怨氣，分別擊敗法國好手波波夫（Christo Popov）、南韓全奕陳、印度好手拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat），闖進4強。

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今天凌晨碰上世界排名28的傑姆克，兩人4度交手，周天成取得3勝1負的優勢。首局小天雖以19：21讓出，但第2局找到節奏後，一路保持領先，以21：11扳平戰局，第3局僅在開賽稍稍遭遇對手纏鬥，最終以21：12拿下勝利。

值得一提的是，周天成向來在超級300賽事都有不錯成績，今晚將問鼎個人第12座超級300金盃。

世界排名22的林俊易在凌晨4強戰遭遇排名27的印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），兩人過去未曾碰頭。林俊易同樣上演逆轉秀，以15：21、21：9、21：18拿下勝利。

周天成和林俊易預計今晚8點左右爭冠，兩人生涯在國際賽交手過3次，小天取得2勝1負，而雙方每次碰頭都打滿3局，前次交手為今年2月的泰國大師賽。

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