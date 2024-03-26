PLG》外媒報導「林書豪禁賽事件」 毛加恩：絕對跟禁藥無關

林書豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕林書豪因足底筋膜炎養傷復健，卻爆出違規靜脈雷射（ILIB）治療爭議，被PLG懲處禁賽5場、罰款15萬元，此事還被不少國外媒體報導，對此，國王總經理毛加恩也說：「這絕對跟禁藥無關，不希望外界用不是事實的報導影響他的名聲。」

林書豪因接受國王安排的治療，違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規範，也因此被聯盟禁賽，還被不少國外媒體報導，讓豪小子的聲譽受損。

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毛加恩今在國王出戰夢想家之戰前現身新莊體育館受訪，他表示，事件爆發後有跟林書豪持續溝通，他也清楚這件事對他的影響，但外媒報導的並非事實，「他沒有使用禁藥，從以前到現在都沒有。」

林書豪過去在NBA掀起「林來瘋」，是亞洲籃球員的標竿，毛加恩表示，豪小子從過去就用自己的表現去建立他的名聲和成就，因此不希望這次球團的疏失影響他的聲譽，「是我們的問題傷害了他。」

由於林書豪被禁賽5場，宣告無法達成至少出賽27場，才能爭取個人年度獎項的門檻，毛加恩透露，豪小子知道失去資格後，固然感到可惜，但他沒有多說什麼，而是希望以團隊目標為主。

今天國王對夢想家之戰是林書豪被禁賽的第2場，毛加恩表示，林書豪現在正積極復健中，目標百分之百健康回到場上。

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