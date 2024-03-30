竹縣六家國小拔河隊堅持奮戰到底 太平洋盃全國賽奪雙料冠軍

新竹縣六家國小拔河隊日前參加「太平洋盃全國拔河錦標賽」，奪得男子組400公斤量級與混合組360公斤量級的雙料冠軍，創下隊史最佳紀錄。 （六家國小提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六家國小拔河隊以「哨音未響，決不放手」作為精神標語，隊員個個全力以赴，成為全國賽的常勝軍，日前參加「太平洋盃全國拔河錦標賽」，奪得男子組400公斤量級與混合組360公斤量級的雙料冠軍，創下隊史最佳紀錄。

六家國小拔河隊教練王群元表示，在比賽前夕隊上有多位選手因感染A型流感、腺病毒而無法參賽，導致全隊體重不足，且無選手可以輪替，在這種極為不利的情況下，仍在全國眾多強勁隊伍中脫穎而出，拿下全國雙料冠軍，實屬不易。

請繼續往下閱讀...

選手陳靖晽說，自己擔任龍頭第一支的位置，起步後第一拍要壓制住對手的攻擊力道，並大步推蹬帶動攻勢。混合隊也拚戰到底，以一局未失的全勝姿態拿到冠軍。

選手王晨亦則說，即使男生隊體重偏輕且只有八位選手，仍然要咬牙拚戰每一場比賽，要相信自己以及隊友，尤其自己的爸爸是教練，更不能讓爸爸失望！

另名選手林依勤也有參加鐵人三項比賽，他表示，與拔河比賽截然不同，三鐵是個人，而拔河是團體。鐵人三項比賽雖然沒有得名，但他會以學長姐為榜樣，繼續好好的努力練習。

教練黃怡瑾表示，感謝六家國小校長林仁煥對拔河隊的支持，這次比賽，許多家長親到現場為孩子加油打氣與提供後勤支援，讓教練與選手們能專注在比賽而無後顧之憂，選手們也不負眾望達成了預定的目標。

後援會會長吳梅菁說，這次比賽，許多熱心的家長共同規劃交通、食宿等一切大小事務，並隨隊出征扮演吉祥物的角色，鼓舞士氣，看到孩子們拿下全國冠軍，與有榮焉。

新竹縣議員邱靖雅肯定六家國小拔河隊的優異表現。而他們在奪冠之後仍不鬆懈，積極備戰即將到來的教育部體育署全國室內拔河賽。

新竹縣六家國小拔河隊日前參加「太平洋盃全國拔河錦標賽」，奪得男子組400公斤量級與混合組360公斤量級的雙料冠軍，創下隊史最佳紀錄。 （六家國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法