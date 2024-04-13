山本由伸先發對決教士、T1大巨蛋首戰 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有一場賽事轉播，由教士對決道奇，教士將派出金恩（Michael King）對決山本由伸，山本由伸上次對決教士表現不佳，僅投1局就掉5分，山本本場比賽能否復仇成功呢?別忘了收看轉播囉!

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NBA部分有兩場轉播，第一場是溜馬對決騎士，溜馬目前3連勝，對決位居東部前段班的騎士，他們能否順利取勝並守住前六種子的席次呢?第二場是鵜鶘對決勇士，目前正處於決定最終席次的關鍵時刻，究竟是鵜鶘能取勝還是勇士在能拿下勝利爭取更好附加賽的種子序呢?記得鎖定轉播囉!

中職部分有三場轉播，第一場是台鋼對決統一，台鋼將推出陳柏清對決統一林詔恩，第二場是味全對決兄弟，味全將派出徐若熙對決兄弟魏碩成，第三場是樂天對決悍將，樂天將派出威能帝對決悍將江國豪，喜愛中職的球迷別錯過囉!

今日T1將迎來大巨蛋史上首戰，將由戰神對決特攻，喜愛籃球的球迷千萬別錯過囉!

羽球亞錦賽四強部分，台灣男雙李哲輝／楊博軒4強將會對上中國梁偉鏗／王昶組合爭取決賽門票，球迷千萬別錯過替他們加油囉！

MLB

10:00 教士@道奇 愛爾達體育2台、華視、DAZN1、東森洋片台

NBA

07:30 溜馬 VS 騎士 愛爾達體育1台

10:00 鵜鶘 VS 勇士 愛爾達體育1台

日職

13:00 軟銀@西武 DAZN2

中職

17:05 台鋼@統一 博斯運動

17:05 味全@兄弟 愛爾達體育1台

17:05 樂天@悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育2台

羽球

10:00 羽球亞錦賽 四強（上）

17:00 羽球亞錦賽 四強（下）

轉播:愛爾達體育3台

PLG

14:30 國王@夢想家

17:00 攻城獅@鋼鐵人

轉播:MOMO綜合台、民視第一台

T1

14:00 戰神@特攻 緯來體育

16:30 海神@台啤雲豹

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