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體育 籃球 NBA

約基奇力拚率金塊晉級西部冠軍賽 今日賽事預告與轉播

2024/05/17 06:57

約基奇。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA季後賽有1場賽事轉播，金塊在西部次輪取得3：2聽牌優勢，灰狼將背水一戰，新科年度MVP約基奇（Nikola Jokic）能否率領衛冕軍再度挺進西部冠軍賽，球迷絕對不要錯過！

今日MLB有1場轉播，道奇今起將與紅人進行3連戰，日本二刀流好手大谷翔平力拚本季第13轟，道奇將派出當家王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），與紅人左投蘇特（Brent Suter）一較高下，葛拉斯諾將挑戰本季第7勝，球迷記得鎖定轉播囉！

中職部分有3場賽事轉播，由樂天桃猿和中信兄弟在洲際球場交戰，由霸威斯和艾士特上演洋投對決，富邦悍將推出土投陳仕朋對決味全龍洋投鋼龍；統一獅作客澄清湖由布雷克掛帥，台鋼雄應由施子謙捍衛主場，喜愛中職的球迷別忘了收看囉！

NBA季後賽

08:30 金塊@灰狼 緯來體育台、愛爾達體育1台

MLB

10:00 紅人@道奇 緯來育樂台、愛爾達體育2台

日職

17:00 歐力士@樂天金鷲 DAZN2

中職

18:30 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育台、愛爾達體育1台、DAZN 1

18:30 富邦悍將@味全龍 緯來育樂台、愛爾達體育2台、MOMOTV

18:30 統一獅@台鋼雄鷹 DAZN1

PLG

19:00 領航猿@勇士 MOMOTV、民視第一台、YouTube

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