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2024年07月02日
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2024年07月02日
（3場）
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2024年07月03日
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2024年07月04日
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2024年07月02日
（6場）
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MLB
國民大物伍德初登場即敲首安 今日MLB戰績
2024/07/02 12:16
國民頭號大物伍德。（法新社）
太空人3：1藍鳥
大都會9：7國民（延長10局）
釀酒人7：8洛磯（延長10局）
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