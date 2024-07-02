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國民大物伍德初登場即敲首安 今日MLB戰績

2024/07/02 12:16

國民頭號大物伍德。（法新社）

太空人3：1藍鳥

大都會9：7國民（延長10局）

釀酒人7：8洛磯（延長10局）

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